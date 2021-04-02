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В Областной ФМШ стартовала приемная кампания по трем профилям

Общество, 16:44 02 апреля 2021

Областная ФМШ ВКонтакте

Приемная кампания — 2021 стартовала в Областной физико-математической школе 1 апреля. Идет набор учащихся в пятые, шестые, седьмые, восьмые и десятые классы, сообщает ФМШ.

Поступающие в седьмые и восьмые классы могут выбрать физико-математическое и биохимическое направление. У поступающих в десятый класс есть возможность также поступить и на третий, информационно-технологический профиль.

Заявление можно подать в режиме онлайн, заполнив форму.

Для поступления необходимо как можно лучше справиться с вступительными испытаниями. Иногородним предоставляется комфортабельное общежитие.

Подробности здесь.

Областная ФМШ ВКонтакте

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# областная физико-математическая школа

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