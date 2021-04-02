В Областной ФМШ стартовала приемная кампания по трем профилям
Областная ФМШ ВКонтакте
Приемная кампания — 2021 стартовала в Областной физико-математической школе 1 апреля. Идет набор учащихся в пятые, шестые, седьмые, восьмые и десятые классы, сообщает ФМШ.
Поступающие в седьмые и восьмые классы могут выбрать физико-математическое и биохимическое направление. У поступающих в десятый класс есть возможность также поступить и на третий, информационно-технологический профиль.
Заявление можно подать в режиме онлайн, заполнив форму.
Для поступления необходимо как можно лучше справиться с вступительными испытаниями. Иногородним предоставляется комфортабельное общежитие.
Подробности здесь.
Областная ФМШ ВКонтакте