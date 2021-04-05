В Тюменской области начался прием заявок на конкурс "Моя идея"

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

Прием заявок на конкурс проектов "Мою идею" стартует 5 апреля. Принять участие могут жители Тюмени и юга области в возрасте от 18 до 35 лет. Выиграв в конкурсе, они получат поддержку на реализацию общественно полезных инициатив и городских событий, сообщает мультицентр "Моя территория".

Конкурс будет проходить в три волны, на каждой из которых будет выявлено пять победителей. Общий грантовый фонд проекта составит 750 тыс. рублей, а сумма поддержки каждого победителя - 50 тыс. рублей. По плану конкурса, проекты первой волны будут реализованы до 15 июня.

Для НКО и активно ведущих свою деятельность сообществ, реализующих крупные и системные проекты, параллельно будет организован конкурс "Моя идея.Pro". На нем победители смогут получить до 250 тыс. рублей.

Ежегодно конкурс открывает дополнительные направления для инициатив, не требующих больших финансовых затрат. Прием заявок продлится до 18 апреля.