Школьники Тюменской области учатся шахматам у мировых гроссмейстеров

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Пять гроссмейстеров преподают шахматы для юных жителей Тюменской области. Скоро к ним присоединится шестой, рассказал депутат Госдумы России, 12-ый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов во время визита в Тюмень.

Одна из них – его однофамилица, педагог дополнительного образования тюменского центра развития творчества детей и юношества "Грант" Елена Карпова. На ее занятия приходят дети с четырех лет.

"Шахматы сегодня очень популярны. Если вы сомневаетесь, отдавать ли ребенка на занятия, даже не думайте – отдавайте. Если ему неинтересно, то он уйдет, заставить любить шахматы невозможно. В любом случае вы не пожалеете о времени, проведенном в таком кружке. Шахматы закаляют характер, ребенок учится преодолевать трудности. Это колоссальный тренажер. За всю жизнь еще я не видела того, кто бы пожалел, что занялся шахматами", - поделилась Елена Карпова.

Сама она влюблена в древнюю игру с шести лет. Родители в свое время тоже играли за институт, сестра стала международным гроссмейстером. У Елены Карповой богатая турнирная практика, однако в последние годы она почти не участвует в турнирах, а занимается с детьми. Своей основной задачей видит развитие интереса ребенка и его желание осваивать шахматы дальше.

При этом педагог не выступает против игры в шахматы на телефоне или компьютере. По ее мнению, жизнь меняется, технологии занимают в ней все больше места, и игры на телефоне становятся нормой. Главное – чтобы это было дозированно, все-таки всегда лучше живой контакт, уверена Елена Карпова.

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Евгения Шевцова