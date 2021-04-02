Индекс качества: города Тюменской области вошли в число комфортных для проживания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень получила наивысший балл в Индексе качества городской среды за 2020 год среди городов с населением от 250 тыс до 1 млн человек. Областная столица набрала 225 баллов, аналогичные показатели у Грозного и Сочи. Презентация годового исследования, которое проводил Минстрой и Дом РФ, состоялась в пресс-центре агентства "ТАСС" 2 апреля.

Индекс качества городской среды у Тобольска составил 221 балл, у Ишима - 214, Заводоуковска - 179, у Ялуторовска - 180.

Эксперты проанализировали среду всех российских городов. Их в стране 1 тыс. 116. Индекс высчитывается по 36 показателям. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров подчеркнул, что основная цель исследования - к 2030 году в полтора раза улучшить качество городской среды в России.

"Особенно радует, что меняются не только крупные города. У нас идет жесткая конкуренция среди городов с населением от 250 тыс до 1 млн. Грозный, Сочи, Тюмень имеют одинаковое количество баллов. Мы рады, что Сочи и Тюмень догнали Грозный по качеству городской среды. Среди городов с населением от 50 до 100 тыс. человек, лидирует Подмосковье, конкуренцию ему создает Ленинградская, Нижегородская, Тюменская области и Красноярский край", - сказал он.

Москва, Санкт- Петербург и Казань занимают лидирующие позиции среди городов-миллионников.

Задача, стоящая перед властями на ближайшую перспективу - синхронизация национальных и региональных проектов. В некоторых регионах данная работа уже успешно ведется.

"Индекс качества городской среды позволяет посмотреть, что и где улучшилось. 1116 городов России были проанализированы, это огромная работа, которую ведет Минстрой, Дом РФ, регионы. Хочу сказать, что, несмотря на то, что прошлый год прошел в борьбе с пандемией, мы все-таки не потеряли качество городской среды, а даже превысили запланированное на четыре процента. За этими цифрами стоит колоссальная работа всех регионов. Самое главное, чтобы людям нравилось жить в своих городах, это основная цель, ради которой мы работаем", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Сразу 23 региона со средним значением индекса от 181 балла включительно показали в 2020 году рост качества городской среды выше, чем планировалось федеральным проектом. Этими регионами стали Белгородская, Ивановская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Тюменская, Ярославская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Республики Адыгея, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Москва и Санкт-Петербург.

С 26 апреля по 30 мая 2021 года в России состоится рейтинговое голосование на общероссийской платформе 72.gorodsreda.ru, в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Жителям предложат выбрать объекты для благоустройства или реконструкции.

На сайте платформы будет собран перечень всех возможных территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе, а также перечень дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать наилучший. Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство на текущий год.