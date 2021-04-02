Полпред и губернатор приняли участие в обсуждении стратегии развития ТюмГУ

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Концепцию основных направлений развития Тюменского государственного университета до 2030 года рассмотрели члены Наблюдательного совета вуза, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев 2 апреля в Тюмени, сообщается на сайте вуза.

"Если мы говорим о развитии вуза, то должны предметно понимать, куда мы идем и чего хотим достигнуть. Формальный подход недопустим, копать надо глубоко. Основные направления развития – это основополагающий документ, по которому будет жить университет", – сказал Якушев.

Реализация планов позволит ТюмГУ закрепиться в группе лидеров российского образовательного пространства, превратиться в национальный центр создания конкурентоспособных технологий для агропромышленного комплекса, биоиндустрии, нефтегазодобычи, современного образования.

"Тюменский госуниверситет является системообразующим научно-образовательным центром и важной составляющей позитивного имиджа региона. Мы намерены и дальше осуществлять всестороннюю поддержку университета. Я уверен, что ТюмГУ при наших совместных усилиях продолжит двигаться вперед и внесет свой вклад в достижение национальных целей в сфере высшего образования и науки", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Члены Наблюдательного совета единогласно решили принять концептуальный документ за основу, а также одобрили участие университета в конкурсном отборе на программу по повышению эффективности системы высшего образования России "Приоритет-2030".

"Тюменский госуниверситет стоит на трех столпах: высокое качество образования, исследования мирового уровня, эффективная передача новых знаний и технологий обществу. Мы уже научились собирать эффективные научные коллективы, инициировать исследовательские проекты, запускать новые образовательные программы и, наконец, выводить на рынок инновационные научно-технологические разработки. Опыт нашей работы в Проекте 5-100 научил нас мыслить и действовать амбициозно. Теперь наша главная задача на 10 лет – стать драйвером развития тюменского региона", – подчеркнул ректор ТюмГУ Иван Романчук.

В работе совета также приняли участие председатель правления, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов, академик РАН, главный ученый секретарь СО РАН, директор Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Дмитрий Маркович, директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Валерий Крюков, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Евгений Бабенко