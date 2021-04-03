Продолжается регистрация на молодежный форум "УТРО-2021"

Архивное фото | Фото: https://vk.com/forum.utro Архивное фото | Фото: https://vk.com/forum.utro

Тюменская молодежь может подать заявку на участие в форуме молодежи Уральского федерального округа. В этом году "УТРО" впервые пройдет в Салехарде в формате кейс-форума. Участниками форума в 2021 году станут 350 молодых людей от 18 до 35 лет.

В программе форума - семь тематических треков, за каждый из которых отвечает отдельный регион: "Урал экологичный" — Ямал, "Урал цифровой" — Свердловская область, "Урал туристический" — Ямал, "Урал образовательный" — Челябинская область, "Урал урбанистический" — ХМАО, "Урал творческий" — Тюменская область, "Урал исследовательский" — Курганская область.

Как отметил куратор молодежных проектов аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Евгений Кожухов, смена пройдет с 3 по 9 июля:

"В работе примут участие молодые люди, которые нацелены на практический результат и совершенствование своих профессиональных и лидерских качеств. В рамках форума при поддержке "Росмолодежи" запланировано проведение грантового конкурса молодежных инициатив, направленного на выявление лучших проектов", - уточнил он.

Как пишет Moi-portal.ru, представители Тюменской области в рамках своего трека организуют TikTok House — юмористический и образовательный быстрый мобильный контент; VOD House — концепции, идеи и презентации питчинга для киноплатформ; Doc House — документальные фильмы, сериалы и проекты для соцсетей и платформ. Чтобы зарегистрироваться в качестве участника, нужно перейти по ссылке.