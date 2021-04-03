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В Тюмени попавший под колеса иномарки пешеход умер в больнице

Общество, 14:04 03 апреля 2021

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Пешеход, попавший под колеса иномарки на ул. Газовиков в Тюмени вечером 2 апреля, скончался в больнице.

Авария произошла в 20 часов 30 минут в районе дома №49. Автомобиль KIA Rio сбил мужчину 55 лет.

"По предварительным данным, он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Эта информация, полученная со слов водителя, сейчас уточняется", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

С тяжелыми травмами пешехода доставили в больницу. Позже он скончался. Обстоятельства аварии выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы

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