В Тюмени попавший под колеса иномарки пешеход умер в больнице

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Пешеход, попавший под колеса иномарки на ул. Газовиков в Тюмени вечером 2 апреля, скончался в больнице.

Авария произошла в 20 часов 30 минут в районе дома №49. Автомобиль KIA Rio сбил мужчину 55 лет.

"По предварительным данным, он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Эта информация, полученная со слов водителя, сейчас уточняется", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

С тяжелыми травмами пешехода доставили в больницу. Позже он скончался. Обстоятельства аварии выясняются.

Инна Пахомова