76 лет назад советские войска овладели Кенигсбергом

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9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии. Ныне – российский Калининград.

Оборона города состояла из трех линий, кольцом опоясывавших Кенигсберг. Первая полоса опиралась на 15 крепостных фортов в 7-8 километрах от городской черты. Вторая оборонительная линия проходила по окраинам города. Ее составляли группы зданий, подготовленных к обороне, железобетонные огневые точки, баррикады, сотни километров траншей, минные поля и проволочные заграждения. Третья полоса состояла из крепостных фортов, равелинов, железобетонных сооружений, каменных зданий с бойницами, занимала большую часть города и его центр. Главная задача, стоявшая перед командованием 3-го Белорусского фронта, взять город, до предела сократив число жертв. Поэтому маршал Василевский большое внимание уделял разведке. Авиация непрерывно бомбила укрепления противника. Формировались штурмовые группы силой от роты до батальона пехоты. Группе придавались саперный взвод, два-три орудия, два-три танка, огнеметы и минометы. Артиллеристы должны были двигаться вместе с пехотинцами, расчищая им дорогу для наступления. Впоследствии штурм подтвердил всю эффективность таких небольших, но мобильных группировок.

Штурм укреплений внешнего обвода города начался 6 апреля и имел определенный успех. Противник не смог сдержать удара войск Красной армии и вынужден был сдать свои передовые позиции, прикрывавшие непосредственные подступы к городу.

Второй день наступления, 7 апреля, был характерен тем, что войска фронта включились в непосредственные уличные бои в городе. 8 апреля противник продолжал вести ожесточенные оборонительные бои за каждый квартал и дом в Кёнигсберге. К вечеру войска Красной армии овладели западной, северо-западной и южной частями города

Последний день штурма, 9 апреля, был самым напряженным. Несмотря на то, что кольцо окружения противника было плотно замкнуто войсками Красной армии, он продолжал яростно сопротивляться. Однако нарастающий удар штурмующих не дал возможности врагу удерживать свои позиции длительное время. Неся громадные потери в людях и технике, он постепенно стягивался к центру и восточной части города, где надеялся продолжать сопротивление. О масштабе боев в городе можно было судить по показателям потерь противника. В этот день было уничтожено свыше 10 тыс. немецких солдат и офицеров, до 300 орудий разных калибров, 173 миномета, 377 пулеметов, 480 автомашин.

Успешное овладение Кёнигсбергом войсками 3-го Белорусского фронта и пленение значительной части 100-тысячного гарнизона города развенчали миф о неприступности немецких крепостей и решающим образом повлияли на дальнейший ход войны, позволили командованию Красной армии быстро переключить основную массу сил на новое направление – Земландский полуостров, где враг продолжал упорно сопротивляться.

По информации Российского военно-исторического общества и Минобороны России