Тюменский социальный проект "Краски жизни" реализуют в муниципалитетах

| Фото: пресс-службы ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

Опыт тюменского социального проекта "Краски жизни" будет распространен на всю Тюменскую область. Сделать его партпроектом и тиражировать в муниципалитетах предложил глава Тюмени, секретарь городского отделения партии Руслан Кухарук, сообщает ТРО партии.

Проект "Краски жизни" направлен на создание благоприятных психоэмоциональных условий для детей, находящихся на длительном лечении в больнице. Он появился пять лет назад благодаря преподавателю детской школы искусств ТГИК Виктории Семеренской. Она развлекала племянницу, когда та лечилась в больнице, и ее соседей по палате. Так появилась идея проводить мастер-классы для маленьких пациентов.

Сейчас волонтеры приходят в детские отделения стационара ОКБ №2 еженедельно и учат рисовать, изготавливать поделки и аппликации. Для детей с постельным режимом печатают брошюры, рассказывающие о процессе создания аппликаций.

Молодежный театральный центр "Космос" проводит спектакли в стационаре. После выступлений актеров пациенты сами делают пальчиковых кукол, сочиняют сказки и проводят свои представления. К пациентам приходят студенты-иностранцы ТИУ. А волонтеры первичного отделения № 24 в рамках "Красок жизни" теперь заботятся не только о детях, но и ветеранах, и пожилых пациентах.

"Отрадно, что проекты наших первичных отделений становятся настолько актуальными, востребованными и масштабными, что перерастают уровень первичек и распространяются на весь регион", – отметил Руслан Кухарук.

В 2019 году проект "Краски жизни" получил грантовую поддержку партии на федеральном уровне.