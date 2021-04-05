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В Тюмени чемпионат России по лыжным гонкам завершился масс-стартом

Спорт, 11:25 05 апреля 2021

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Соревновательная программа чемпионата России по лыжным гонкам завершилась в Тюмени 4 апреля, сообщает Федерация лыжных гонок страны.

В заключительный день мужчины состязались в масс-старте на 50 км классическим стилем. Победу одержал Илья Семиков из Республики Коми. Он преодолел дистанцию за два часа 23 минуты 12 секунд. Второе место у Алексея Шемякина из Архангельской области. Замкнул тройку призеров новосибирец Андрей Собакарев. Тюменец Илья Санников финишировал на четвертом месте.

Напомним, по итогам чемпионата России тюменская сборная завоевала серебряные медали командном зачете.

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# Жемчужина Сибири , лыжные гонки

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