В Тюмени чемпионат России по лыжным гонкам завершился масс-стартом

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Соревновательная программа чемпионата России по лыжным гонкам завершилась в Тюмени 4 апреля, сообщает Федерация лыжных гонок страны.

В заключительный день мужчины состязались в масс-старте на 50 км классическим стилем. Победу одержал Илья Семиков из Республики Коми. Он преодолел дистанцию за два часа 23 минуты 12 секунд. Второе место у Алексея Шемякина из Архангельской области. Замкнул тройку призеров новосибирец Андрей Собакарев. Тюменец Илья Санников финишировал на четвертом месте.

Напомним, по итогам чемпионата России тюменская сборная завоевала серебряные медали командном зачете.