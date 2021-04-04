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Александр Моор поблагодарил сборную тюменских лыжников за успех на чемпионате России

Губернатор, 15:36 04 апреля 2021

Скриншот видео со страницы Александра Моора в соцсети

Сборная Тюменской области завоевала целую россыпь наград разного достоинства на чемпионате России по лыжным гонкам, который завершился в Тюмени 4 апреля. Позитивными эмоциями от успешного выступления тюменской сборной поделился глава региона Александр Моор на своих официальных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Молодцы, ребята! Настоящей звездой турнира стала Татьяна Сорина. На ее счету сразу четыре медали высшей пробы! Спасибо всем за яркий праздник спорта! Спасибо национальной Федерации лыжных гонок, ее президенту Елене Вяльбе и всем спортсменам! Спасибо организаторам, судьям и волонтерам! Вдвойне приятно, что за баталиями на стадионе могли наблюдать зрители. Конечно, организаторы неукоснительно соблюдали все меры по эпидемиологической безопасности", - написал губернатор.

В коротком видео, которое глава региона приложил к своим сообщениям в соцсетях, можно увидеть и самоотверженные усилия спортсменов, и искренний восторг болельщиков.

Александр Моор выразил уверенность в том, что Тюмень и в будущем будет достойно принимать соревнования самого высокого уровня, в том числе и международного.

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