Организаторов концерта Натальи Орейро в Тюмени привлекут к ответственности

| Фото: Instagram nataliaoreirosoy | Фото: Instagram nataliaoreirosoy

70 тюменцев обратились в управление Роспотребнадзора по Тюменской области в связи с отменой ООО "Гамаюн" концерта Наталии Орейро в Тюмени.

Все потребители, сообщается на сайте управления, представившие полный пакет необходимых для обращения в суд документов, включены в качестве членов группы лиц по исковому заявлению в защиту их прав и законных интересов, которое в свою очередь направляется в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения его по существу заявленных требований. Управление информирует о завершении приема заявлений потребителей.

В 2019 году Гражданский процессуальный кодекс был дополнен главой, согласно которой стало возможным право на обращение в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц. Правом предъявления исков в защиту прав и законных интересов группы потребителей наделены, в том числе должностные лица Роспотребнадзора и его территориальные органы.

Для группового обращения необходимо было не меньше 20 человек. Шоу должно было состояться еще в апреле 2020 года. Судя по сообщениям СМИ, стоимость билетов была от 2 тыс. 500 до 7 тыс. рублей. Вместимость зала — больше тысячи человек.

О дальнейшем движении искового заявления, о ходе рассмотрения его судом и номере дела, присвоенном Замоскворецким районным судом города Москвы будет сообщено дополнительно на сайте Роспотребнадзора.

Наталия Мариса Орейро Иглесиас Погхио Боури (исп. Natalia Marisa Oreiro Iglesias Poggio Bourie) — уругвайская актриса, певица и дизайнер. Мировую известность принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел". Номинантка премии "Latin Grammy" 2001 года в категории "Лучший женский вокальный поп-альбом". С 2011 года — посол доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата (Аргентина и Уругвай).