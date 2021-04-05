В Тобольске определили победителей соревнований по пневматическому биатлону

| Фото: ДЮСШ№ 2 | Фото: ДЮСШ№ 2

75 воспитанников отделений лыжных гонок ДЮСШ № 1 и № 2 приняли участие в соревнованиях по пневматическому биатлону в Тобольске, сообщает городская ДЮСШ № 2.

Соревнования прошли на стадионе "Тобол". В спринте на 6 км среди юношей 2004-05 г.р. победу одержал Олег Миронов. Среди девушек этого возраста победила Дарья Логинова.

В спринте на 4,5 км среди юношей 2006-2007 г.р. первым финишировал Богдан Джабиев. У девушек не было равных Екатерине Захаровой.

В спринте на 3,6 км среди мальчиков 2008-2009 г.р. победил Федор Субботин. У девушек первое место заняла Дарья Голденкова.