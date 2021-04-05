Член Общественной палаты России Сергей Бурлаков вручил награды тюменским медикам

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Медико-санитарную часть "Нефтяник" посетил "человек мира", член Общественной палаты РФ Сергей Бурлаков, сообщает администрация Тюмени. Гость встретился с молодыми специалистами, студентами и выпускниками Тюменского государственного медицинского университета и вручил медикам награды Общественной палаты Российской Федерации.

Сергей Бурлаков отметил главную медицинскую сестру аппарата управления МСЧ "Нефтяник" Татьяну Маркову, старшую медицинскую сестру неврологического отделения стационара МСЧ "Нефтяник" Татьяну Гребенщикову, медицинскую постовую сестру приемного отделения стационара МСЧ "Нефтяник" Надежду Саргсян.

"Вы трудитесь сутками напролет, без сна и отдыха, часто подолгу не видя родных, – сказал он. – В системе здравоохранения больше женщин, и именно они находят силы, чтобы ухаживать, подбодрять и внушать оптимизм".

Экскурсию по стационару провел главный врач Иван Попов. В клинике поэтапно проходит модернизация: приведена в порядок прилегающая территория, сделан ремонт здания, после чего число операционных залов увеличилось с четырех до 12.

Сергей Бурлаков побывал в операционном блоке, где, несмотря на выходной, проходила операция с помощью робота – ассистированной хирургической системы Da Vinci. На базе медсанчасти с декабря 2018 года действует федеральная программа реабилитации при помощи экзоскелета.