В Ялуторовске 70 пенсионеров стали участниками танцевального проекта

В Ялуторовске 70 пенсионеров стали участниками танцевального проекта | Фото: АНО "Точка" Ялуторовск В Ялуторовске 70 пенсионеров стали участниками танцевального проекта | Фото: АНО "Точка" Ялуторовск

70 пенсионеров стали участниками проекта "Возраст танцам не помеха" в Ялуторовске с 1 апреля. Интерес к занятиям танцами проявляют большое количество людей, которым за 50 лет.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила автор проекта, директор АНО "Точка" Ялуторовска Светлана Ефимова.

"Проект впервые у нас состоялся в 2020 году. В нем приняли участие около 40 человек, теперь желающих оказалось больше. По многочисленным просьбам мы решили продолжить заниматься танцами с нашими бабушками и дедушками. За прошлый год выучили несколько танцев, участвовали в конкурсах, концертах", - говорит она.

Бально-спортивное направление – основное в этом году для танцоров 55+. На первом занятии возрастные ученики постигали азы ча-ча-ча. Профессионалы проводят занятия совершенно бесплатно. Встречи пройдут два раза в неделю в течение трех месяцев.

"Ближайшее выступление танцоров 55 плюс запланировано ко Дню Победы. Там они исполнят вальс и кадриль", - добавила Светлана Ефимова.

Отметим, проект "Возраст танцам не помеха" поддержала администрация Ялуторовска, комитет по физической культуре и спорту.

Анжела Лебедева