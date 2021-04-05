Около 60% продукции "ЗапСибНефтехима" перевезено по железной дороге

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

2 тыс. 219 тонн полиэтилена и полипропилена было отгружено с тобольской промышленной площадки СИБУРа по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

Около 60% продукции перевезено железнодорожным транспортом. Благодаря пуску "ЗапСибНефтехима" объемы контейнерных перевозок химической продукции на Свердловский железной дороге выросли более чем вдвое, а общий тоннаж контейнерных перевозок достиг рекордного уровня.

Ввод "ЗапСибНефтехима" существенно трансформировал логистику СИБУРа. Перевозки сжиженных газов снизились в 1,5 раза, а полимеров наоборот увеличились в восемь раз. В 2020 году несмотря на все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, было сформировано более 700 контейнерных поездов по России, в Китай и страны Европы, задействовано 10 терминалов перевалки грузов в портах Приморья, Северо-Запада и Новороссийска.

"В планах на 2021 год увеличение числа контейнерных поездов до более чем 900, поставка тобольской продукции более чем 1500 клиентам в России и за рубежом. РЖД и в частности Свердловская железная дорога являются нашим стратегическим партнером в реализации этих планов", - отметил исполнительный директор СИБУРа по направлениям логистика, управление цепями поставок, бизнес углеводородного сырья Олег Макаров.