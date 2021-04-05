За сосульки на крыше в поселке Московском наказали главу управляющей компании
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На 25 тыс. рублей оштрафован директор управляющей компании в пос. Московский за неубранные сосульки, сообщает прокуратура Тюменской области.
Как было установлено в ходе проверки, ООО "МУП Московское ЖКХ" не принимала мер к очистке крыш многоквартирных домов, что создавало угрозу жизни и здоровью жильцов.
Прокуратура района возбудила в отношении директора УК административное дело о нарушении лицензионных требований. Мировой судья оштрафовал руководителя на 25 тыс. рублей.