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За сосульки на крыше в поселке Московском наказали главу управляющей компании

Общество, 18:51 05 апреля 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На 25 тыс. рублей оштрафован директор управляющей компании в пос. Московский за неубранные сосульки, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как было установлено в ходе проверки, ООО "МУП Московское ЖКХ" не принимала мер к очистке крыш многоквартирных домов, что создавало угрозу жизни и здоровью жильцов.

Прокуратура района возбудила в отношении директора УК административное дело о нарушении лицензионных требований. Мировой судья оштрафовал руководителя на 25 тыс. рублей.

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# прокуратура , сосульки , Тюменский район , штрафы

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