За сосульки на крыше в поселке Московском наказали главу управляющей компании

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На 25 тыс. рублей оштрафован директор управляющей компании в пос. Московский за неубранные сосульки, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как было установлено в ходе проверки, ООО "МУП Московское ЖКХ" не принимала мер к очистке крыш многоквартирных домов, что создавало угрозу жизни и здоровью жильцов.

Прокуратура района возбудила в отношении директора УК административное дело о нарушении лицензионных требований. Мировой судья оштрафовал руководителя на 25 тыс. рублей.