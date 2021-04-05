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Телеканал "Тюменское время" представит новое шоу "Все включено"

Общество, 19:02 05 апреля 2021

телеканал "Тюменское время"

Информационно-развлекательная программа "Все включено" будет выходить на телеканале "Тюменское время" по будням.

Это новое шоу, где ведущие будут говорить на самые разные темы. Каждый день будет выходить три выпуска. В зависимости от времени выхода настроение программы будет меняться. Утром она будет помогать проснуться и настроиться на продуктивный день. Днем здесь будут говорить о том, что интересует всех и каждого. Вечерний выпуск поможет переключиться с работы на отдых в компании известных и интересных людей региона.

Смотреть шоу "Все включено" можно на 21-й кнопке кабельного телевидения в 10 часов 15 минут, 13 часов 15 минут, 16 часов 15 минут и 20 часов 15 минут.

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# телевидение , Тюменское время

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