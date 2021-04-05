Глава Тюмени поблагодарил жителей за участие в создании качественной городской среды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень, вместе с Сочи и Грозным, возглавила рейтинг самых благоприятных для жизни городов России с населением от 250 тыс. до 1 млн человек по индексу качества городской среды Минстроя РФ. Об этом сообщает администрация Тюмени.

Средний индекс по городам Тюменской области составил 204 балла, Тюмень набрала наивысшие 225 баллов. Глава города Руслан Кухарук поздравил всех, кто участвует в реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", а также поблагодарил тюменцев, активно включающихся в процесс обсуждения проектов благоустройства территорий.

Руслан Кухарук напомнил, что с 26 апреля начнется голосование на базе единой цифровой платформы Минстроя РФ. Жители будут выбирать дизайн-проекты для пяти территорий Тюмени, которые планируют благоустроить через год.

"Все вместе мы будем принимать участие в голосовании за проекты, которые лягут в основу проектной документации на благоустройство территорий в 2022 году. В голосование включаются общественные организации, жители. Опрос смогут пройти юные тюменцы, кому уже исполнилось 14 лет", – напомнил он.

Удобнее всего это будет сделать через учетную запись на портале "Госуслуги". Она открывается в МФЦ. Сегодня глава дал поручение отработать с МФЦ упрощенную процедуру регистрации записи на "Госуслугах".