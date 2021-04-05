Тюменцам напомнили об опасностях весенней рыбалки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Беседы с любителями весенней рыбалки в ходе профилактических рейдов проводят инспекторы ГИМС, сообщает МЧС России по Тюменской области.

От понтонной переправы на Лесобазе и до района п. Антипино лед остался только в заберегах. Инспекторы с начала апреля патрулируют реку, проводят с рыбаками разъяснительные беседы о правилах поведения на воде.

Патрульные группы выявляют нарушения при эксплуатации маломерных судов, проверяют у судоводителей удостоверения на право управления, особое внимание уделяется наличию спасательных жилетов.

"Любители порыбачить с берега в меньшей опасности, но и там лед уже хрупок. У рыбаков в лодках обязательно должны быть спасательные жилеты. Температура воды в Туре около четырех градусов. Даже подготовленный человек, если он упал в реку, сможет продержаться десяток минут, затем - мышечные судороги и возможны печальные последствия", - рассказал начальник регионального центра ГИМС Сергей Каплин.

Детям инспекторы ГИМС также напоминают об опасности тонкого весеннего льда на водоемах.