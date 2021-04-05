  • 5 апреля 20215.04.2021понедельник
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам напомнили об опасностях весенней рыбалки

Общество, 17:33 05 апреля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Беседы с любителями весенней рыбалки в ходе профилактических рейдов проводят инспекторы ГИМС, сообщает МЧС России по Тюменской области.

От понтонной переправы на Лесобазе и до района п. Антипино лед остался только в заберегах. Инспекторы с начала апреля патрулируют реку, проводят с рыбаками разъяснительные беседы о правилах поведения на воде.

Патрульные группы выявляют нарушения при эксплуатации маломерных судов, проверяют у судоводителей удостоверения на право управления, особое внимание уделяется наличию спасательных жилетов.

"Любители порыбачить с берега в меньшей опасности, но и там лед уже хрупок. У рыбаков в лодках обязательно должны быть спасательные жилеты. Температура воды в Туре около четырех градусов. Даже подготовленный человек, если он упал в реку, сможет продержаться десяток минут, затем - мышечные судороги и возможны печальные последствия", - рассказал начальник регионального центра ГИМС Сергей Каплин.

Детям инспекторы ГИМС также напоминают об опасности тонкого весеннего льда на водоемах.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инспекторы ГИМС

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 05.04.2021Тюменский музей представит на конкурс свои шедевры территории Победы
17:33 05.04.2021Тюменцам напомнили об опасностях весенней рыбалки
17:12 05.04.2021Глава Тюмени поблагодарил жителей за участие в создании качественной городской среды
16:50 05.04.2021В ишимском мини-зоопарке "Ноев ковчег" ищут пару для совы Симы