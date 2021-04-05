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В Тюмени врачи борются за жизнь таксиста, пострадавшего при взрыве газового баллона

Происшествия, 17:50 05 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Состояние водителя автомобиля такси Renault, в котором вспыхнул и взорвался газовый баллон, оценивается как крайне тяжелое. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Сейчас он проходит лечение в реанимации. Состояние оценивается как крайне тяжелое", – сообщила Александра Малыгина.

Напомним, происшествие случилось вечером 2 апреля на перекрестке улиц Республики и Воровского в Тюмени. Возгорание и взрыв произошли, когда автомобилист остановился на светофоре. Пострадавшего доставили в ОКБ №1.

Инна Пахомова

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# врачи , происшествие

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