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В тюменском такси взорвался газовый баллон, водитель в больнице

Происшествия, 13:33 03 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В автомобиле такси Renault вспыхнул и взорвался газовый баллон на перекрестке улиц Республики и Воровского в Тюмени вечером 2 апреля.

Возгорание и взрыв произошли, когда автомобилист остановился на светофоре. Водителя с ожогами доставили в больницу.

Как рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, установленное в транспортном средстве газовое оборудование не было зарегистрировано в органах ГИБДД.

"По этому факту проводится проверка. Не исключено, что водитель будет привлечен к административной ответственности", – добавила она.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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