В тюменском такси взорвался газовый баллон, водитель в больнице
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
В автомобиле такси Renault вспыхнул и взорвался газовый баллон на перекрестке улиц Республики и Воровского в Тюмени вечером 2 апреля.
Возгорание и взрыв произошли, когда автомобилист остановился на светофоре. Водителя с ожогами доставили в больницу.
Как рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, установленное в транспортном средстве газовое оборудование не было зарегистрировано в органах ГИБДД.
"По этому факту проводится проверка. Не исключено, что водитель будет привлечен к административной ответственности", – добавила она.
Инна Пахомова