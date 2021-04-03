В тюменском такси взорвался газовый баллон, водитель в больнице

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В автомобиле такси Renault вспыхнул и взорвался газовый баллон на перекрестке улиц Республики и Воровского в Тюмени вечером 2 апреля.

Возгорание и взрыв произошли, когда автомобилист остановился на светофоре. Водителя с ожогами доставили в больницу.

Как рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, установленное в транспортном средстве газовое оборудование не было зарегистрировано в органах ГИБДД.

"По этому факту проводится проверка. Не исключено, что водитель будет привлечен к административной ответственности", – добавила она.

Инна Пахомова