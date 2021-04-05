Около 200 тысяч человек планируют трудоустроить в России до конца года

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Ситуация с занятостью населения стала одной из основных тем для обсуждения на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, которое провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

При решении вопросов занятости населения в настоящее время учитывать постановление правительства России "О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан", отметил полпред.

В частности, работодатель сможет получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. Субсидия будет равна 3 минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено более 12 млрд рублей. Ожидается, что эта мера позволит трудоустроить не менее 200 тыс. человек.

"Фактически правительство запустило дополнительные меры помощи в трудоустройстве безработных. Российские работодатели смогут получить субсидию для трудоустройства безработных, а граждане – пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям. Такие дополнительные меры предусмотрены для содействия занятости населения", - сказал Владимир Якушев. Помочь гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса, и восстановить занятость до уровня 2019 года поручил президент России Владимир Путин. Сделать это нужно до конца 2021 года.