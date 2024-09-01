В Тюмени открыли Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области.
В здании общей площадью более 1 тыс. 900 кв. метров разместились помещения для приема граждан, спортивный зал, тир. Для посетителей и сотрудников созданы комфортные условия.
Александр Моор вручил начальнику управления Росгвардии по Тюменской области Евгению Федоткину символический ключ от нового здания и пожелал росгвардейцам успехов в службе.
Почетным гостем торжественной церемонии стал заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Анатолий Маликов.
Анатолий Маликов передал региональному управлению Росгвардии новый служебный автомобиль российского производства.
Евгений Бабенко