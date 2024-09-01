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В Тюмени открыли Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области

Губернатор, 11:52 30 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области.

В здании общей площадью более 1 тыс. 900 кв. метров разместились помещения для приема граждан, спортивный зал, тир. Для посетителей и сотрудников созданы комфортные условия.

Александр Моор вручил начальнику управления Росгвардии по Тюменской области Евгению Федоткину символический ключ от нового здания и пожелал росгвардейцам успехов в службе.

Почетным гостем торжественной церемонии стал заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Анатолий Маликов.

Анатолий Маликов передал региональному управлению Росгвардии новый служебный автомобиль российского производства.

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Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Росгвардия

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