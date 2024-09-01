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Восемь человек спасли на пожаре на улице Холодильной в Тюмени

Происшествия, 12:03 30 сентября 2024

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Восемь человек спасли сотрудники МЧС на пожаре в доме № 116 по ул. Холодильной в Тюмени. Сообщение в экстренные службы поступило 30 сентября около восьми часов.

На момент прибытия пожарных дым наблюдался из окна квартиры на шестом этаже. Сильное задымление было и на лестничной клетке.

"Сотрудники МЧС спасли восемь человек, из них пятеро детей. В результате происшествия один человек травмирован", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожар ликвидирован на площади семи квадратных метров, его причина устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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