Восемь человек спасли на пожаре на улице Холодильной в Тюмени
Происшествия, 12:03 30 сентября 2024
| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Восемь человек спасли сотрудники МЧС на пожаре в доме № 116 по ул. Холодильной в Тюмени. Сообщение в экстренные службы поступило 30 сентября около восьми часов.
На момент прибытия пожарных дым наблюдался из окна квартиры на шестом этаже. Сильное задымление было и на лестничной клетке.
"Сотрудники МЧС спасли восемь человек, из них пятеро детей. В результате происшествия один человек травмирован", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
Пожар ликвидирован на площади семи квадратных метров, его причина устанавливается.