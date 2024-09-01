Дополненное издание об истории ГАУ Северного Зауралья представили в Тюмени
Общество, 12:14 30 сентября 2024
| Фото: пресс-служба ГАУ Северного Зауралья
Второе дополненное издание книги "Истории через три века: люди и судьбы" представили в Тюмени. Она посвящена истории ГАУ Северного Зауралья и людям, внесшим большой вклад в становление и развитие учебного заведения.
Издание дополнено информацией о действующей преподавательской команде, об именитых выпускниках, ныне лидерах аграрного бизнеса, руководителях органов управления АПК муниципальных районов, государственных служащих, почетных гражданах Тюменской области, которые принимают деятельное участие в жизни университета, сообщает пресс-служба вуза.
Выпуск книги приурочен к 65-летию учебного заведения.