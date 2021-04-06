В Тюмени установят современную дробилку для канализационного мусора

"Росводоканал Тюмень" "Росводоканал Тюмень"

Целый комплекс устройств для борьбы с мусором в канализационной системе создает компания "Росводоканал Тюмень".

Как сообщает портал "Тюмень - наш дом", небольшие канализационные насосные станции оборудованы улавливающими корзинами, на крупных установлены решетки, дробилки и мощные насосы с режущим колесом для измельчения тряпок, салфеток и другого бытового мусора. В цехе очистки сточных вод ждут современную канализационную дробилку (мацератор), которая будет еще эффективнее измельчать твердые отходы и волокнистые материалы.

"В последнее время в канализацию попадает огромное количество тряпок и синтетических салфеток. На пути к цеху очистки сточных вод каждую неделю отсеиваются тонны мусора. Еще больше его приходит на очистные сооружения. Бытовой мусор губительно действуют на дорогое оборудование. Чтобы сберечь высокотехнологичные машины, было решено приобрести мацератор – дополнительную дробилку", – рассказал начальник цеха очистки сточных вод Евгений Пугачев.

"Росводоканал Тюмень" напоминает: в систему водоотведения запрещено выбрасывать тряпки, влажные салфетки, наполнители туалетов для животных, остатки строительных смесей, ватные палочки, жир, бытовой мусор. Соблюдение этого правила снизит нагрузку на сети водоотведения и не будет препятствовать качественной очистке сточных вод.