Семерых жителей Тюменской области покусали клещи с начала весны

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Семь жителей Тюменской области обратились за медпомощью по поводу укусов клещей по данным на 6 апреля – на три меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего укусов отмечено в областном центре – три. По одному случаю зарегистрировано в Заводоуковске и Ишиме, два – в Тобольске и Тобольском районе.

Все пострадавшие получили инъекции иммоноглобулина. Для экстренной профилактики во всех медучреждениях области создан неснижаемый запас таких инъекций.

Специалисты напоминают: при присасывании клеща нужно как можно раньше обратиться к медикам. Тюменцам помощь окажут в приемном отделении областной инфекционной больницы. Жителям области - в филиалах областных больниц в муниципалитетах. Снятых клещей рекомендуется исследовать в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом в Тюменской области с начала 2021 года не зарегистрировано. Прививку от клещевого энцефалита получили 13 тыс. 931 жителей области, в том числе 4 тыс. 359 детей. Пройти вакцинацию можно в прививочных кабинетах после консультации врача.