В Тюмени пройдет семинар по маркировке товаров
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Семинар по маркировке товарной продукции пройдет в Тюмени в режиме онлайн 15 апреля, начало в 10 часов, сообщают организаторы.
В нем примут участие профильные ведомства и представитель разработчика онлайн сервисов для бухгалтерии и бизнеса. тюменцы смогут поделиться собственным опытом введения маркировки предприятии, обозначить вопросы и проблемы.
Вопросы направляйте на почту ombudsmanbiz72@mail.ru с пометкой "маркировка".
Ссылка на участие в семинаре здесь. ID мероприятия: 423-704-561.
Ссылка на просмотр трансляции здесь.