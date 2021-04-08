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В Тюмени пройдет семинар по маркировке товаров

Общество, 08:13 08 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар по маркировке товарной продукции пройдет в Тюмени в режиме онлайн 15 апреля, начало в 10 часов, сообщают организаторы.

В нем примут участие профильные ведомства и представитель разработчика онлайн сервисов для бухгалтерии и бизнеса. тюменцы смогут поделиться собственным опытом введения маркировки предприятии, обозначить вопросы и проблемы.

Вопросы направляйте на почту ombudsmanbiz72@mail.ru с пометкой "маркировка".

Ссылка на участие в семинаре здесь. ID мероприятия: 423-704-561.

Ссылка на просмотр трансляции здесь.

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# маркировка товара , семинар

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