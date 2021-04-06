В Тобольске 15 школьных команд соревновались в теории на конкурсе "Безопасное колесо"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Три теоретические станции прошли в первый очный день соревнований велосипедистов "Безопасное колесо" школьники Тобольска 5 апреля, сообщает городская администрация.

Участие в мероприятии принимают 15 команд из школ города. В течение трех дней они будут бороться за звание победителей городского слета и за право представлять Тобольск на областных соревнованиях.

Старты проходят в шесть этапов. Первый из них включает в себя индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения. Второй требует от участников грамотного оказания медицинской помощи пострадавшему, третий – индивидуальное вождение велосипеда в "Автогородке". Этап "Фигурное вождение" - предполагает владение навыками управления велосипедом. В рамках этапа "Основы безопасности жизнедеятельности" проводится командный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге. Творческий этап предусматривает подготовку агитационно-пропагандистского мероприятия.

6 апреля ребята посоревнуются в "Фигурном вождении велосипеда".