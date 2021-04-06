В агрофирме "КриММ" сеют вручную по 500 тыс. семян капусты ежедневно
Агрофирма "КриММ" в Instagram
Посевная кампания 2021 года в агрофирме "КриММ" в Упоровском районе стартовала с посева ранних сортов капусты. Рабочие вручную в день высевают по 500 тыс. семян.
Об этом агрофирма написала в своих соцсетях.
Посев семян капусты в кассеты - мероприятие трудозатратное, отмечают сотрудники предприятия. Ежесуточно рабочие высевают до полумиллиона семян вручную. А уже окрепшие растения будут пересажены в поля.
Первые партии свежей капусты "КриММ" поставляет на прилавки магазинов Тюменской области в начале июля.
Анжела Лебедева