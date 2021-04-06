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В агрофирме "КриММ" сеют вручную по 500 тыс. семян капусты ежедневно

Экономика, 18:19 06 апреля 2021

Агрофирма "КриММ" в Instagram

Посевная кампания 2021 года в агрофирме "КриММ" в Упоровском районе стартовала с посева ранних сортов капусты. Рабочие вручную в день высевают по 500 тыс. семян.

Об этом агрофирма написала в своих соцсетях.

Посев семян капусты в кассеты - мероприятие трудозатратное, отмечают сотрудники предприятия. Ежесуточно рабочие высевают до полумиллиона семян вручную. А уже окрепшие растения будут пересажены в поля.

Агрофирма "КриММ" в Instagram Агрофирма "КриММ" в Instagram Агрофирма "КриММ" в Instagram ﻿

Первые партии свежей капусты "КриММ" поставляет на прилавки магазинов Тюменской области в начале июля.

Анжела Лебедева

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# агрофирма КРиММ , капуста , посевная кампания

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