В агрофирме "КриММ" сеют вручную по 500 тыс. семян капусты ежедневно

Агрофирма "КриММ" в Instagram Агрофирма "КриММ" в Instagram

Посевная кампания 2021 года в агрофирме "КриММ" в Упоровском районе стартовала с посева ранних сортов капусты. Рабочие вручную в день высевают по 500 тыс. семян.

Об этом агрофирма написала в своих соцсетях.

Посев семян капусты в кассеты - мероприятие трудозатратное, отмечают сотрудники предприятия. Ежесуточно рабочие высевают до полумиллиона семян вручную. А уже окрепшие растения будут пересажены в поля.

Первые партии свежей капусты "КриММ" поставляет на прилавки магазинов Тюменской области в начале июля.

Анжела Лебедева