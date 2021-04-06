Тюменская область вошла в Топ-10 регионов, в которых будут развивать креативные кластеры

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Тюменская область вошла в Топ-10 регионов, в которых будут развиваться креативные кластеры при поддержке Агентства стратегических инициатив. До конца года в каждом субъекте- победителе запустят по три креативных пространства.

Защита концепций состоялась во время конкурса АСИ Rurban Creative lab. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев напомнил, что развитие креативных индустрий в Тюменской области одно из 9 приоритетных направлений программы инвестиционного развития региона.

"На конкурсе Тюменскую область представляла команда, в которую вошли представители бизнеса, креативных индустрий и власти. Концепция предполагает использование инструмента ревитализация зданий и площадок, которые могут получить вторую жизнь и стать источниками генерации новых смыслов и продуктов. Запустить и найти механизмы операционного управления такими площадками и объектами нам помогут коллеги из АСИ", - написал он в своем официальном аккаунте в Instagram.

Основная задача - креативные проекты должны быть экономически эффективными. Предполагается, что тюменцы совместно с экспертами АСИ создадут программу развития, где учтут лучшие российские практики.

"Задачи, которые мы перед собой ставим: разработка комплексной модели создания креативного кластера, подготовка профессиональной региональной команды по управлению кластерами и их развитию, формирование модели системного развития креативных кластеров и вовлечение лучших экспертов креативной отрасли", - уточнил Пантелеев.

В Топ-10 также вошли Ульяновская, Иркутская, Новгородская, Свердловская, Самарская, Новосибирская, Рязанская области, Удмуртская Республика и Ханты-Мансийский автономный округ.

Екатерина Исаева