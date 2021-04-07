370 бойцов студотрядов обучат в 2021 году в Тюменской области

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

370 бойцов студенческих отрядов запланировано обучить в 2021 году на базе профессиональных образовательных организаций Тюменской области.

В 2020 году бесплатное обучение прошли 450 участников студенческих отрядов. В Тюменской области студенческое отрядное движение активно развивается и является одним из приоритетных направлений в сфере трудовой занятости молодежи. Это отметили депутаты областной думы, рассмотревшие на заседании комитета по социальной политике информацию регионального правительства о реализации областного закона "О поддержке деятельности студенческих отрядов в Тюменской области".

"Работа в студенческом отряде помогает студентам применить на практике полученные в образовательной организации теоретические знания, подготовить молодежь к самостоятельному выходу на рынок труда", - отметил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн.

Общая численность членов Тюменского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" в 2020 году составила 1 тыс. 86 человек (36 отрядов).

Борис Олейник