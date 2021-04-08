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Пассажирам Utair за фото с Бетховеном вручат тысячу бонусных миль

Общество, 09:02 08 апреля 2021

Utair ВКонтакте | Фото: Utair ВКонтакте

Фотоконкурс к 250-летию композитора Людвига ван Бетховена объявили авиакомпания Utair, международный аэропорт Внуково и Национальный туристический офис Германии в России. Фотографии принимают до 12 апреля, сообщает авиакомпания.

Скульптуры Бетховена путешествуют по России рейсами Utair и уже побывали в Калининграде, Анадыре, Сургуте. Сейчас они находятся в московском аэропорту Внуково.

Чтобы участвовать в конкурсе, пассажирам предлагают сфотографироваться до 12 апреля с посадочным талоном Utair и скульптурами композитора во Внуково и выложить пост с фото в Instagram. Скульптуры расположены у стоек регистрации Utair.

Необходимо подписаться на аккаунты организаторов — @utair, @germanytourismru, @vnukovoairport — и отметить их в своей публикации. Следует указать тег #vnukovobeethoven.

Трем финалистам Utair вручит по 1 тыс. бонусных миль. Международный аэропорт Внуково подарит победителям умный термос, рюкзак, дорожный несессер и сувениры с символикой аэропорта. Туристический офис Германии вручит победителю корзину со вкусными немецкими специалитетами и сувениры другим призерам.

Фото финалистов будут опубликованы 13 апреля, со стартом голосования, по итогам которого 14 апреля определятся победители.

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# UTair , фотоконкурс

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