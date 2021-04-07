Тюменскую область на конкурсе "Новая звезда-2021" представит Валентин Хмелёв

Валентин Хмелёв | Фото: Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» ВКонтакте Валентин Хмелёв | Фото: Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» ВКонтакте

К съемкам Всероссийского вокального конкурса "Новая звезда-2021" приступил телеканал "Звезда" при поддержке Минобороны России. Тюменскую область в музыкальном состязании представляет солист Государственной академической хоровой капеллы России им. А. А. Юрлова Валентин Хмелёв.

Как сообщают организаторы, в масштабном мероприятии принимают участие представители 85 регионов России. Главная цель - найти и показать самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей страны и отразить всю красоту и многообразие каждой территории. В этом году к общему числу участников из России присоединится представитель ДНР. Организаторы проекта получили много заявок из Донецка и решили допустить участие в проекте артистов республики, показав, что музыка и талант должны быть вне политики.

Валентину Хмелёву 28 лет, он окончил Санкт-Петербургское хоровое училище им. М. И. Глинки, дирижерско-хоровое отделение Кировского колледжа музыкального искусства им. И. В. Казенина, высшее образование получил в Академии хорового искусства им. В. С. Попова на направлении художественного руководства академическим хором. Дипломант всероссийских и международных вокальных конкурсов, он так отозвался о своем участии в проекте: "Радостные новости! Я стал участником телевизионного вокального конкурса "Новая Звезда-2021" и буду представлять всю Тюменскую область! Это край, где я родился, вырос, где я делал первые шаги в музыкальный мир. Это огромная честь для меня и я постараюсь не подвести всех вас. Скоро увидимся с экранов телевизора!".

Эфиры будут выходить на телеканале "Звезда" каждую неделю с 17 апреля, финал состоится 13 и 14 июня. С первого эфира телезрители смогут с помощью смс-голосования поддержать представителя своего региона, независимо от того, прошел он по решению жюри в финал или нет.

Подробности - в сообществе конкурса.

Дарья Казакова