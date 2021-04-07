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В Тюмени в районе Казарово дорогу подтопило из-за перемерзания водопропускных труб

Общество, 12:59 07 апреля 2021

Фото со страницы "Тюмень - наш дом" в соцсетях

10 единиц спецтехники заняты откачкой воды на проезде Пехотный и прочисткой водопропускных труб в п. Казарово в Тюмени.

Такой ответ дали в администрации областной столицы жителям поселка, которые пожаловались в соцсетях на высокий уровень паводковых вод на улицах, сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

Дорога в Казарово грунтовая, нет ни канав, ни отсыпки под асфальт.

"Уже четвертый день не можем выйти из дома. Неоднократно обращались в администрацию и к квартальному, но "воз и ныне там". Дети не могут пройти в школу, выше уровня колена и уровня сапог, – написал в одном из городских пабликов аноним. – На все просьбы отсыпать дорогу четвертый год пишут отписки, об асфальте и не мечтаем. Просто сил уже нет. Такое ощущение, что власти просто издеваются".

Сложная ситуация в Казарово возникла из-за того, что в январе 2021 года перемерзли водопропускные трубы.

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# Центр управления регионом Тюменской области

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