Шоу "Свободное сердце" покинули два претендента на руку и сердце телеведущей

Нешуточные страсти разгорелись на проекте "Свободное сердце" телеканала "Тюменское время". Во время съемок один из потенциальных женихов пригласил на свидание девушку из съемочной группы, второй - покинул проект.

Но красота и женственность будущей невесты Саши так покорили зрителей, что в разгар проекта на площадке появились еще два новых участника. Они решили пройти испытание на свидании в тюменском театре "Ангажемент". Чем удивили претенденты на руку и сердце Саши? Узнаете 9 апреля на телеканале "Тюменское время".

Кстати, эта пятница последняя, когда можно оставить свой голос против самого неромантичного участника. Новости проекта "Свободное сердце" публикуются в группе. Шоу выйдет в эфир на 21-ой кнопке кабельного телевидения 9 апреля в 20 часов 30 минут.