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В Упорово директора УК оштрафовали за нарушение сроков эксплуатации газового оборудования

Общество, 18:23 07 апреля 2021

sevrg.ru | Фото: sevrg.ru

Диагностику газового оборудования провели в трех многоквартирных домах с. Упорово по требованию прокуратуры. Управляющая организация не заключала договор на обследование, хотя сроки эксплуатации оборудования истекли, сообщает надзорное ведомство.

Прокурор района направил директору УК представление об устранении нарушений и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении. Государственная жилищная инспекция области оштрафовала руководителя на 5 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры УК заключила договор на техническое диагностирование. По его итогам получены заключения о возможности эксплуатации оборудования до марта 2026 года.

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# газоснабжение , прокуратура , Упорово , штрафы

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