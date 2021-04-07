Сбербанк и "Деловая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве в Тюменской области

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Соглашение о партнёрстве заключили Сбербанк и Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Документ подписали заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка – куратор корпоративного бизнеса в регионе Александр Исаев и председатель ТРО ООО "Деловая Россия" Татьяна Ярославцева.

Основным предметом соглашения является развитие предпринимательства в городе Тюмени и Тюменской области, формирование благоприятного инвестиционного климата для развития малого и среднего бизнеса, укрепление межрегионального взаимодействия. Каждая из сторон заинтересована в оказании наиболее полного комплекса услуг, развитии сотрудничества в области расширения партнерства, совместной работы для достижения своих задач.

"Мы очень рады, что ряды наших стратегических партнеров прирастают такими крупными корпорациями. Уверена, что в лице Сбербанка мы обретем надежного партнера, и наша совместная деятельность будет благоприятно влиять на предпринимателей региона", - прокомментировала председатель ТРО ООО "Деловая Россия" Татьяна Ярославцева.

"На сегодняшний день в Западно-Сибирском отделении Сбербанка порядка 32 тысяч активных клиентов малого и среднего бизнеса, и эта цифра постоянно растет. Для выстраивания эффективного диалога с бизнесом нам важно сотрудничать с бизнес-сообществами Тюменской области, такими как региональное отделение "Деловой России". Надеемся, наше партнерство принесет пользу как обеим сторонам соглашения, так и представителям бизнеса", - отметил заместитель управляющего Западно-Сибирского отделения Сбербанка Александр Исаев.