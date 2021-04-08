Тюменцев приглашают к участию в конкурсе "Александр Невский: святой, воин, дипломат"

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"Александр Невский: святой, воин, дипломат" - тюменцев приглашают к участию во Всероссийском творческом конкурсе, посвященном 800-летию великого князя.

Второй сын переяславского князя (позже великого князя Киевского и Владимирского) Ярослава Всеволодовича и Ростиславы (Феодосии) Мстиславны, торопецкой княжны, дочери князя новгородского и галицкого Мстислава Удатного Александр родился в Переславле-Залесском в мае 1221 года.

Почетное звание "Невский" Александр Ярославич, полководец времен Киевской Руси, князь Новгородский, а также в разные годы великий князь Киевский и князь Владимирский, получил за победу в Невской битве и проявленную в бою личную храбрость. Невская битва состоялась в 1240 году во время Ливонского похода на Русь, когда шведская армия высадилась на русской территории, в частности у берегов Невы, под предлогом уничтожения язычников.

Духовное просвещение, нравственное и патриотическое осмысление наследия Александра Невского – одна из главных задач конкурса, организаторами которого являются патриарший совет по культуре Русской православной церкви, Министерство культуры Российской Федерации, Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество", автономная некоммерческая организация "Агентство развития внутреннего туризма".

Конкурс является открытым по составу участников, принять в нем участие могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Конкурс проводится по следующим номинациям: гимнографическое произведение, хоровое произведение, скульптура, живопись и икона.

Срок подачи заявки на сайт с 15 февраля по 15 июля 2021 года. Для участия необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте www.конкурсрвио.рф.

Комиссия определит три лучших живописных работы, три лучших гимнографических произведения, три лучших произведения для хора, три лучшие скульптуры, три лучших иконописных работы, выполненных на профессиональном уровне.

Конкурсные работы победителей с 15 ноября – 10 декабря 2021 года экспонируются на одной из культурно-выставочных площадок Москвы.