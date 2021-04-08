Тюменский хирург восстановила лицо мужчине после нападения бойцовской собаки

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Мужчине с серьезными травмами лица помогла челюстно-лицевой хирург Областной клинической больницы № 2 Анна Соколовская. После укуса бойцовской собаки у пациента были глубокие раны щечной и поднижнечелюстной областей. Молодой врач и ее куратор Анна Утукина сделали пластику местными тканями, чтобы вернуть пациенту привлекательный вид, сообщает лечебное учреждение.

После хирургической обработки раны хирурги выполнили пластику за счет смещения кожи, которая окружала дефект. Со временем об укусе мужчине будет напоминать лишь аккуратный и тонкий, с волосок, шрам.

В Областной клинической больнице № 2 Анна Соколовская работает с ноября 2020 года штатным врачом-стажером. Выпускница Омского государственного медицинского университета приехала в Тюмень по рекомендациям знакомых врачей: больницы в городе оснащены необходимым оборудованием, есть возможность развиваться профессионально.

"Я всегда хотела быть хирургом. Выбрала именно хирургию лица, так как в этом направлении приходится думать об эстетике, чтобы социальная жизнь пациентов не страдала от заметных деформирующих рубцов. Челюстно-лицевому хирургу не так просто найти работу – специализированные отделения есть далеко не во всех больницах, а в ОКБ № 2 меня взяли "под крыло" штатным врачом", - рассказала Анна Соколовская.

Помощь пациентам по части челюстно-лицевой хирургии в Тюмени оказывают только в ОКБ №2. В 2020 и 2021 годы приемное отделение больницы пополнили 24 специалиста.

"Мы стремимся сохранять и развивать новые кадры, особенно большую роль в нашей практике играет система наставничества – опытные сотрудники находят свой подход к молодым специалистам и курируют их по всем вопросам. В итоге обе стороны набираются опыта и становятся еще более компетентными медиками", - отметил руководитель службы экстренной и неотложной помощи Антон Терехин.