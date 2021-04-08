  • 8 апреля 20218.04.2021четверг
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские хоккеисты сократили счет в серии с "Металлургом"

Спорт, 11:36 08 апреля 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" продолжает борьбу в полуфинале "Кубка Петрова" Высшей хоккейной лиги с новокузнецким "Металлургом", сообщает пресс-служба клуба.

В пятом матче серии до четырех побед подопечные Михаила Звягина одолели своего оппонента на домашнем льду - 6:3. Игра состоялась 7 апреля.

Счет на второй минуте открыл нападающий хозяев Никита Мокин. На 24-й минуте тюменцы увеличили преимущество, отличился Егор Попов. Но через 48 секунд отставание сократил Эдгардс Кулда, а позже "Металлург" восстановил паритет – шайбу забросил Валерий Поляков. Тут же тюменцы вновь вышли вперед - точно бросил защитник Константин Фаст. Еще через 36 секунд шайбу забросил Вадим Хлопотов - 4:2.

На экваторе третьего периода Денис Давыдов забросил пятую шайбу хозяев, но на 57-й минуте Денис Дюрягин сократил отставание приезжей команды. Гости сняли голкипера и Алексей Митрофанов поразил пустые ворота.

"По большому счету, мы приперты к стене. Сегодня была одна из лучших наших игр. Присутствовало все, чего не было в Новокузнецке. Ну, а дальше, как говорится, карта ляжет", - подвел итог матча главный тренер "Рубина" Михаил Звягин.

В противостоянии лидирует "Металлург" - 3-2. Следующий матч серии состоится 10 апреля в Новокузнецке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ХК Рубин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:36 08.04.2021Тюменские хоккеисты сократили счет в серии с "Металлургом"
14:24 07.04.2021Тюменские паралимпийцы возглавили мировой рейтинг в лыжных гонках и биатлоне
13:21 07.04.2021Тюменский "Рубин" готов взять реванш у "Металлурга"
11:50 06.04.2021Тюменские дзюдоисты заняли весь пьедестал почета на всероссийском турнире