Тюменские хоккеисты сократили счет в серии с "Металлургом"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" продолжает борьбу в полуфинале "Кубка Петрова" Высшей хоккейной лиги с новокузнецким "Металлургом", сообщает пресс-служба клуба.

В пятом матче серии до четырех побед подопечные Михаила Звягина одолели своего оппонента на домашнем льду - 6:3. Игра состоялась 7 апреля.

Счет на второй минуте открыл нападающий хозяев Никита Мокин. На 24-й минуте тюменцы увеличили преимущество, отличился Егор Попов. Но через 48 секунд отставание сократил Эдгардс Кулда, а позже "Металлург" восстановил паритет – шайбу забросил Валерий Поляков. Тут же тюменцы вновь вышли вперед - точно бросил защитник Константин Фаст. Еще через 36 секунд шайбу забросил Вадим Хлопотов - 4:2.

На экваторе третьего периода Денис Давыдов забросил пятую шайбу хозяев, но на 57-й минуте Денис Дюрягин сократил отставание приезжей команды. Гости сняли голкипера и Алексей Митрофанов поразил пустые ворота.

"По большому счету, мы приперты к стене. Сегодня была одна из лучших наших игр. Присутствовало все, чего не было в Новокузнецке. Ну, а дальше, как говорится, карта ляжет", - подвел итог матча главный тренер "Рубина" Михаил Звягин.

В противостоянии лидирует "Металлург" - 3-2. Следующий матч серии состоится 10 апреля в Новокузнецке.