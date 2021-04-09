Участники CaseCupUTMN решат кейсы для нефтегазовых компаний

| Фото: Casecup.utmn.ru | Фото: Casecup.utmn.ru

Регистрацию на чемпионат по решению реальных бизнес-задач "CaseCupUTMN - OIL&GAS" запустил ТюмГУ. К участию приглашают студентов всех уровней и форм обучения, всех курсов и специальностей нефтегазового направления, технических и естественнонаучных специальностей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Регистрация проходит до 3 мая. С 7 мая участники приступят к решению кейсов. 6 июня пройдет защита решений в очном формате, торжественное награждение победителей.

"Особенностью чемпионата является то, что из всего списка компаний (кейсов) участники выбирают именно ту, которая более привлекательна для трудоустройства. Участникам не запрещено выбирать несколько кейсов, но с условием, что они смогут предоставить решения на отборочном этапе, либо потеряют баллы. У каждой нефтегазовой компании будет своя команда-победитель, свой Топ-команд, которые пройдут в финал, что безусловно увеличит количество финалистов и победителей. Мы надеемся, что такая механика привлечет большое количество участников", – отметил директор Центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ Алексей Мартынов.

Во время прохождения испытаний и решения кейсов у каждого участники смогут проявить себя, выстроить профессиональные связи с работодателями, получить стажировку и начать карьеру в нефтегазовой компании. Предприятия, в свою очередь, убедятся в незаурядности и креативности участников, проверят их знания, способность применять аналитические и презентационные навыки.