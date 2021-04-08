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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

107 детей привили от клещевого энцефалита в Ишиме

Общество, 17:03 08 апреля 2021

Центр иммунологии и вакцинации во ВКонтакте | Фото: Центр иммунологии и вакцинации во ВКонтакте

2 тыс. 117 человек, в том числе 107 детей, привили от клещевого энцефалита в Ишиме, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

По словам врачей, иммунитет к болезни не пожизненный, поэтому спустя три года после первой прививки нужна ревакцинация. При экстренной вакцинации вводят две дозы с интервалом в две-три недели, а третью – через год.

Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" исполняющая обязанности начальника территориального отдела Роспотребнадзора Людмила Слюнченко, в Ишиме и Ишимском районе случаев присасывания клещей на 8 апреля не зарегистрировано.

Напомним, в марте ишимские врачи помогли ребенку из Сладковского района, которого укусил клещ. Ему поставили иммуноглобулин против клещевого энцефалита и направили на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Инна Кондрашкина

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# дети , Ишим , Ишимский район , клещевой энцефалит , областная больница №4 , прививки , Сладковский район

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