107 детей привили от клещевого энцефалита в Ишиме

| Фото: Центр иммунологии и вакцинации во ВКонтакте | Фото: Центр иммунологии и вакцинации во ВКонтакте

2 тыс. 117 человек, в том числе 107 детей, привили от клещевого энцефалита в Ишиме, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

По словам врачей, иммунитет к болезни не пожизненный, поэтому спустя три года после первой прививки нужна ревакцинация. При экстренной вакцинации вводят две дозы с интервалом в две-три недели, а третью – через год.

Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" исполняющая обязанности начальника территориального отдела Роспотребнадзора Людмила Слюнченко, в Ишиме и Ишимском районе случаев присасывания клещей на 8 апреля не зарегистрировано.

Напомним, в марте ишимские врачи помогли ребенку из Сладковского района, которого укусил клещ. Ему поставили иммуноглобулин против клещевого энцефалита и направили на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Инна Кондрашкина