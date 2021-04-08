107 детей привили от клещевого энцефалита в Ишиме
2 тыс. 117 человек, в том числе 107 детей, привили от клещевого энцефалита в Ишиме, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.
По словам врачей, иммунитет к болезни не пожизненный, поэтому спустя три года после первой прививки нужна ревакцинация. При экстренной вакцинации вводят две дозы с интервалом в две-три недели, а третью – через год.
Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" исполняющая обязанности начальника территориального отдела Роспотребнадзора Людмила Слюнченко, в Ишиме и Ишимском районе случаев присасывания клещей на 8 апреля не зарегистрировано.
Напомним, в марте ишимские врачи помогли ребенку из Сладковского района, которого укусил клещ. Ему поставили иммуноглобулин против клещевого энцефалита и направили на амбулаторное наблюдение по месту жительства.
Инна Кондрашкина