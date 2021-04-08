Весенний этап "Вахты Памяти-2021" объединит 107 поисковиков Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

107 поисковиков из 18 отрядов Тюменской области станут участниками весеннего этапа "Вахты Памяти" в 2021 году. Экспедиции пройдут в Новгородской и Тверской областях с 13 апреля по 12 мая.

Об этом сообщила руководитель Тюменского регионального отделения "Поискового движения России" Светлана Власова на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 8 апреля.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По ее словам, к весеннему этапу полевого поискового сезона присоединятся отряды "Савояр", "Десант", "Пионер", "Тюмень-ТюмГУ", "Сибирь", "Патриот", "Салют Победы", "Честь", "Русичи", "Скиф", "Отчизна", "Санбат", "Наша Память", "Кречет", "Память", "Память сердца", "Югра", "Феникс". Они представляют Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Абатский, Казанский, Уватский, Ялуторовский и Ярковский районы.

"Самая большая делегация, сводный отряд в составе 55 человек, отправится в новый для нас район – деревню Вдицко Новгородской области. Помимо тюменцев в экспедиции примут участие наши коллеги из Новгородской области, а также военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа. Курируют экспедицию Министерство обороны России и военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа", - рассказала Светлана Власова.

Также в Старорусском районе Новгородской области будут работать поисковики из отрядов "Память сердца" и "Память". В Западнодвинский район Тверской области отправятся бойцы поискового отряда "Кречет". В Ржевском районе Тверской области экспедицию проведет отряд "Югра" из Туртаса.

Взрослый поисковый отряд "Феникс", который создан на базе организации "Газпром добыча Надым", также готовится к весеннему сезону. Его бойцы примут участие в международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" и "Вахтах Памяти" на территории Псковской и Волгоградской областей.

Светлана Власова отметила, что всего за 2021 год на местах сражений Великой Отечественной войны побывают более 160 поисковиков.

Любовь Голышева