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Тоболяк пойдет под суд за ложное сообщение о минировании

Происшествия, 14:34 08 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, подозреваемого в ложном минировании администрации президента, осудят в Тобольске, сообщает областной суд.

20-летний житель Тобольска 20 декабря прошлого года позвонил с мобильного телефона в информационно-справочную службу администрации президента России. Тоболяк сообщил оператору о готовящемся взрыве.

Сообщение было заведомо ложным. А преступление совершено из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения.

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# Тобольск

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