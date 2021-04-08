Тюменские поисковики отправятся на экспедицию в Карелию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сводный поисковый студенческий отряд "Тюменский десант" отправится на места боев Великой Отечественной войны в Республике Карелия летом 2021 года. Экспедиция пройдет во второй раз и станет частью комплексной программы "Карельский фронт: сохраняя память".

Об этом рассказал руководитель областного поискового центра им. Артура Ольховского Ростислав Ольховский на пресс-конференции 8 апреля.

Он напомнил, что в январе 2021 года поисковый центр выиграл президентский грант на реализацию программы по сохранению исторической памяти и увековечение подвига тюменцев, сражавшихся на Карельском фронте.

"Программа включает в себя несколько задач. Это исследовательская деятельность на основе мемориальных архивов и полевых экспедиций с созданием исторического отчета. В этом году мы планируем обучать бойцов работе с георадаром. Также на основе экспедиции создадим уникальную экспозицию из личных вещей бойцов, сражавшихся на Карельском фронте. На средства гранта закупим и видеооборудование, которое позволит создать виртуальную экскурсию по Карельскому фронту", - рассказал он.

Отметим, впервые сводный студенческий отряд "Тюменский десант" отправился в летнюю экспедицию в Карелию в августе 2020 года. Тюменцы вели не только поисковые работы, но и разведку с научно-исследовательским подходом. В 2021 эта практику продолжат.

Ростислав Ольховский добавил, что помимо Карелии, поисковики Тюменской области летом побывают на полях сражений в Новгородской, Тверской, Ленинградской и Псковской областях.

Любовь Голышева