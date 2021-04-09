В программе тюменской "Школы поисковика" появятся новые дисциплины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три новых дисциплины появятся в программе "Школы поисковика", которая реализуется в Тюменской области. Это "Фортификация в годы Великой Отечественной войны", "Антропология" и "Техника безопасности при проведении поисковых работ".

Как рассказала на пресс-конференции специалист областного поискового центра им. Артура Ольховского Наталья Швецова, дисциплины включат в образовательную программу в 2021-2022 учебном году.

Сейчас "Школа поисковика" работает в муниципалитетах Тюменской области. В поисковых отрядах бойцам преподают историю Великой Отечественной войны, историю Тюменского края, историю поискового движения, туристическую подготовку, первую помощь и поисковые работы.

"В начале каждого года воспитанники проходят тестирование, где проверяется уровень их знаний. Те, кто набирает более 80% по дисциплине, получает допуск к участию в полевом сезоне", - рассказала она.

Наталья Швецова добавила, что в Тюменской области продолжается реализация просветительских акций, мероприятий исторической и патриотической направленности.

Так, в феврале и марте 2021 года в школах Тюмени состоялась акция "Нам доверена память". За два месяца поисковики побывали в восьми учреждениях, общий охват школьников и педагогов составил 800 человек.

"Мы познакомили ребят с тематическими площадками, провели интерактивный урок "Великая Отечественная война в вопросах и ответах", викторину "Тюмень тыловая", эстафету в экипировке участников полевых экспедиций "Тропа поисковика". Также работал передвижной музей "Эхо войны" и был презентован информационный портал "Стена памяти", - добавила Наталья Швецова.

В начале апреля более 450 школьников и педагогов стали участниками исторического квеста "В тылу ковалась Победа". За победу боролись 48 команд школьников и одна команда руководителей образовательных учреждений. Они прошли маршрут по историческому центру Тюмени, проверили свои знания в области истории города в годы Великой Отечественной войны. Победителем стала команда школы № 88.

Любовь Голышева