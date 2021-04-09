ФК "Тюмень" сыграет в Нижнем Новгороде

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" проведут выездной матч Олимп-Первенства России среди команд клубов ПФЛ 9 апреля, сообщает пресс-служба клуба.

В Нижнем Новгороде их соперником будет "Волна". В поездку тренерский штаб сибиряков взял 18 игроков. Остались дома дисквалифицированный Вячеслав Бардыбахин и травмированный капитан команды Александр Кацалапов.

"Волна" осенью сенсационно выиграла в Тюмени – 1:0. Двух героев того матча уже нет в команде. Зимой этот клуб покинул главный тренер Владимир Силованов, принявший "Смоленск". А перед возобновлением сезона нижегородцы отзаявили своего основного вратаря Сергея Бородина.

Сейчас "Тюмень", набрав 36 очков занимает второе место в турнире, а "Волна" идет на седьмой строчке, у нее 24 балла.

Начало матча в 18 часов по тюменскому времени.