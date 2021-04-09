Тобольский путеводитель получил Гран-при всероссийского конкурса

| Фото: оpentobolsk.ru | Фото: оpentobolsk.ru

Путеводитель "Такой разный Тобольск" получил Гран-при профессионального конкурса путеводителей, туристских карт и SMART приложений по России, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

На участие в конкурсе было подано 90 заявок в 14 номинациях из более чем 40 регионов России. От Тобольска для участия в конкурсе был направлен аудиогид "Тоболяков бессмертный полк" и путеводитель "Такой разный Тобольск", имеющий печатную и онлайн-версию.

Аудиогид "Тоболяков бессмертный полк", посвященный тоболякам-участникам Великой Отечественной войны: героям Советского Союза и героям монумента стал лауреатом конкурса. Он доступен для всех на платформе IZI.travel.