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Тобольский путеводитель получил Гран-при всероссийского конкурса

Общество, 18:20 09 апреля 2021

оpentobolsk.ru | Фото: оpentobolsk.ru

Путеводитель "Такой разный Тобольск" получил Гран-при профессионального конкурса путеводителей, туристских карт и SMART приложений по России, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

На участие в конкурсе было подано 90 заявок в 14 номинациях из более чем 40 регионов России. От Тобольска для участия в конкурсе был направлен аудиогид "Тоболяков бессмертный полк" и путеводитель "Такой разный Тобольск", имеющий печатную и онлайн-версию.

Аудиогид "Тоболяков бессмертный полк", посвященный тоболякам-участникам Великой Отечественной войны: героям Советского Союза и героям монумента стал лауреатом конкурса. Он доступен для всех на платформе IZI.travel.

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# путеводитель , Тобольск

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